Иран планирует судиться с Google из-за названия Персидского залива

Тегеран попробует опротестовать решение Google переименовать Персидский залив.

Власти Ирана обеспокоены ситуацией с названием Персидского залива, который на Google-картах стал отображаться как "Арабский залив" для жителей Ближнего Востока. Национальный центр виртуальной реальности страны планирует подать в суд на американскую корпорацию.

Заместитель главы центра по правовым и парламентским вопросам Мохаммад-Садек Фарахани отметил, что инициатива Google является угрозой культурной самобытности Ирана.

"Как орган, отвечающий за надзор за киберпространством страны, мы считаем своим долгом защищать культурную самобытность Ирана и принимать необходимые меры"

– Мохаммад-Садек Фарахани

Власти Ирана намерены обратиться с протестом в профильные международные организации, а также в международные суды.

Отметим, что переименование Персидского залива на картах Google произошло в начале мая. С подобной инициативой также выступал президент США Дональд Трамп.