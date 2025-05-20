Вестник Кавказа

Поставщики металлов и ПО в Иран для строительства попадут под санкции США

Поставщики металлов и ПО в Иран для строительства попадут под санкции США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон обнародовал информацию о новых санкциях, которые будут вводиться в связи с Ираном. В новый черный список можно попасть за поставки материалов для строительного сектора.

США отныне будут вводить санкции в отношении компаний, которые поставляют необработанные металлы, графит и уголь, а также программное обеспечение для строительного сектора в Иране. Причины такого решения содержатся в сообщении, которое распространил Госдепартамент.

В нем говорится, что иранский строительный сектор якобы контролируется (косвенно либо напрямую) Корпусом стражей исламской революции (КСИР). В то же время, в заявлении содержится перечень "десяти стратегических материалов", которые применяются, по данным Госдепа, в ядерной и военной программах Ирана, а также при создании баллистических ракет.

"Благодаря этим решениям Соединенные Штаты получили более широкие санкционные полномочия для предотвращения приобретения Ираном стратегических материалов для строительного сектора под контролем КСИР и его программ по распространению (оружия массового уничтожения – ред.)"

– глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс

Соответственно, под санкции будут попадать все, кто специально продает, поставляет или передает в ИРИ или из Исламской Республики необработанные и полуобработанные металлы, графит, уголь и программное обеспечение, которые предполагается испозовать для интегрированных промышленных целей и которые в итоге будут применяться в строительстве.

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