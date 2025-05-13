Иран планирует открыть два НПЗ в течение года

В Иране запустят два НПЗ, а также начнут реформы управления в нефтеперерабатывающей отрасли.
В Иране к весне 2026 года откроют два нефтеперерабатывающих завода, заявил глава нефтяной компании NIORDC Мохаммад Садег Азимифар.
"Цель состоит не только в увеличении объёмов производства, но и в решении давних структурных проблем в сфере распределения и переработки топлива"
– Мохаммад Садег Азимифар
Глава NIORDC отметил, что в Ирана станет 12 НПЗ после ввода в эксплуатацию новых объектов.
Азимифар также отметил, что Иран проведет ряд реформ управления в отрасли. Страна намерена привлечь частные инвестиции, а также внедрить информационные технологии на всех этапах производства и поставки сырья.