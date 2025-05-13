Вестник Кавказа

Иран планирует открыть два НПЗ в течение года

Товарный поезд на фоне завода
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Иране запустят два НПЗ, а также начнут реформы управления в нефтеперерабатывающей отрасли.

В Иране к весне 2026 года откроют два  нефтеперерабатывающих завода, заявил глава нефтяной компании NIORDC Мохаммад Садег Азимифар. 

"Цель состоит не только в увеличении объёмов производства, но и в решении давних структурных проблем в сфере распределения и переработки топлива"

– Мохаммад Садег Азимифар

Глава NIORDC отметил, что в Ирана станет 12 НПЗ после ввода в эксплуатацию новых объектов. 

Азимифар также отметил, что Иран проведет ряд реформ управления в отрасли. Страна намерена привлечь частные инвестиции, а также внедрить информационные технологии на всех этапах производства и поставки сырья.

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