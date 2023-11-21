Иран отверг причастность к атакам на военные объекты США на Ближнем Востоке

В Тегеране заявили, что Иран не нападал на позиции ВС США на Ближнем Востоке и считает обвинения Вашингтона необоснованными. Ранее военные США подверглись атакам на фоне палестино-израильского конфликта.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани опроверг заявления США об участии Тегерана в атаке на американские военные позиции на Ближнем Востоке. Свое обращение он направил в Совбез ООН.

Он отметил, что обвинения Вашингтона не обоснованы, а все заявления - попытка оправдать и декриминализировать собственные нарушения международного права и Устава ООН, которые были совершены в Сирии и во всем регионе.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что военные США на Ближнем Востоке были 76 раз атакованы боевиками не фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. Нападения осуществлялись каждый день при помощи беспилотников.

Помимо этого, как сообщает Центральное командование ВС США, три коммерческих судна в Красном море подверглись нападению со стороны организации "Ансар Аллах" из Йемена.