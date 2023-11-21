США и Иран: тактический морской бой в Персидском заливе

В водах Персидского залива уже больше недели курсирует авианосная группа ВМС США. Центральное командование (СЕНТCОМ) американских Вооруженных сил сообщало, что авианосцы Dwight Eisenhower и Gerald Ford патрулируют территорию, чтобы обеспечить свободу судоходства на ключевых международных водных путях. Но в Иране ему не верят.

Недоверие Тегерана Вашингтону усилилось в ходе горячей фазы палестино-израильского конфликта. Вчера в соцсетях появились сделанные с вертолета армии США фото, на которых видно, что беспилотник Mohajer-6 Вооруженных сил Ирана, в функции которого входит наблюдение за какими-либо объектами, следует "по стопам" авианосца Dwight Eisenhower в Персидском заливе. Позже СЕНТCОМ подтвердило перехват беспилотника и подчеркнуло, что авианосная группа продолжит поход там, где это позволяет международное международное право.

Важно, что американское командование отметило "небезопасное" и даже "непрофессиональное" сближение беспилотника с авианосцем. Дрон пролетел на расстоянии 1500 метров от "Эйзенхауэра", несмотря на предупреждения. Судя по кадрам, слежка велась неприкрыто. Какие цели преследовали ВМС Ирана: только ли демонстрацию того, что американский авианосец под контролем, или прямое военное столкновение?

Как может выглядеть война?

Еще 4 года назад западные аналитики допускали, что атака Ирана на авианосец может увенчаться успехом. Апокалипсис для американцев в морском сражении против Ирана, если смоделировать, может выглядеть так.

Разными средствами наносится массированная атака. Например, если совместить отвлекающие удары баллистических и крылатых ракет, самолетов и быстроходных катеров, то два десятка подводных лодок вполне способны выпустить торпеды с разных направлений. Одновременная атака разных сил пробьет оборону кораблей сопровождения, даже если они будут использовать при обороне средства радиоэлектронной борьбы. Не секрет, что не все ракеты Ирана имеют "умную" электронную начинку, и часто летят только в направлении, в котором их выпустили, без GPS, целеуказания и т.п.

Далее Иран угрожает американским авианосцам крылатыми ракетами с телевизионным управлением. Такие ракеты, по мнению экспертов, невозможно засечь.

Наконец, целое семейство беспилотников наносит свой удар. В таком случае флот ВМС США понесет значительный урон, а его авианосец и многие корабли будут выведены из строя или затоплены.

Американские эксперты не рекомендуют использовать флот США против Ирана в случае начала конфликта в Персидском заливе. Они предлагают воспользоваться сухопутными аэродромами и современной противоракетной и противодиверсионной обороной этих объектов.

Возможна ли война между Ираном и США?

На деле все выглядит иначе. Тактически Тегеран сегодня расходится даже с союзниками-хуситами из Йемена, которые без стеснения атакуют два израильских корабля и американский эсминец в Баб-эль-Мандебском проливе.

Кстати, далеко не всем в Иране такая "пассивность" командования близка. Политолог Джавад Мирзаи пишет: "Сегодня йеменцы атаковали американский корабль, пришедший защищать израильские корабли. А кто-то тем временем был буквально ослеплен блеском "Эйзенхауэра" и пребывает в состоянии шока".

За два месяца боевых действий между ХАМАС и Израилем Тегеран неоднократно давал понять, что сохраняет холодный рассудок и воевать намерен только если в качестве мишени окажется его территория. Дипломатические достижения последнего времени, в частности восстановление отношений с Саудовской Аравией, перечеркивают излюбленный в ИРИ лозунг "Смерть Америке! Смерть Израилю!" Прямое вовлечение Ирана в конфликт поставит крест на переговорах по ядерной программе. Наконец, экономика страны и сложная общественная ситуация не позволяют Тегерану открыть огонь на поражение.

В сложившихся обстоятельствах тактический морской бой, методика которого сводится к слежке за американскими авианосцами с помощью дронов, остается единственно возможным вариантом.