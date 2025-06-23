Вестник Кавказа

Иран открыл часть воздушных гаваней

Iran Air Airbus A300-605R
© Фото: IRIB
Авиасообщение Ирана постепенно возвращается в нормальное русло – власти страны частично открыли ее, воздушное пространство, разрешив работать воздушным гаваням 13 городов востока республики.

Авиасообщение с Ираном постепенно нормализуется – власти страны частично открыли воздушное пространство, разрешив совершать международные и внутренние рейсы на востоке, заявил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

"При полном сохранении безопасности полетов воздушное пространство в восточной части страны было вновь открыто для международных транзитных рейсов, а также внутренних и международных рейсов, отправляющихся или направляющихся в аэропорты, расположенные только на востоке Ирана"

- Маджид Ахаван

Пока для авиаперелетов открылись авиагавани Боджнурда, Сабзевара, Мешхеда, Бирдженда, Забола, Захедана, Саравана, Чабахара, Ираншахра, Серахса, Гонабада, Джирофта и Джаска, добавил официальный представитель, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB..

В остальных аэропортах страны, расположенных на севере, юге и западе республики, запрет сохраняется до особого распоряжения.

Напомним, накануне власти Ирана продлили режим закрытого воздушного пространства до 14:00 (13.30 мск) четверга 26 июня, однако позже поменяли свое решение.

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