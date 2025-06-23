Иран открыл часть воздушных гаваней

Авиасообщение с Ираном постепенно нормализуется – власти страны частично открыли воздушное пространство, разрешив совершать международные и внутренние рейсы на востоке, заявил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.
"При полном сохранении безопасности полетов воздушное пространство в восточной части страны было вновь открыто для международных транзитных рейсов, а также внутренних и международных рейсов, отправляющихся или направляющихся в аэропорты, расположенные только на востоке Ирана"
- Маджид Ахаван
Пока для авиаперелетов открылись авиагавани Боджнурда, Сабзевара, Мешхеда, Бирдженда, Забола, Захедана, Саравана, Чабахара, Ираншахра, Серахса, Гонабада, Джирофта и Джаска, добавил официальный представитель, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB..
В остальных аэропортах страны, расположенных на севере, юге и западе республики, запрет сохраняется до особого распоряжения.
Напомним, накануне власти Ирана продлили режим закрытого воздушного пространства до 14:00 (13.30 мск) четверга 26 июня, однако позже поменяли свое решение.