Иран оставил воздушное пространство закрытым

Иран продлил ограничения на полеты над территорией страны.
Власти Ирана продлили режим закрытого воздушного пространства. Ограничения на полеты будут действовать еще минимум сутки, передают СМИ Исламской Республики.
"В связи с последними событиями и исходя из соображений обеспечения безопасности пассажиров и полетов… объявляем, что воздушное пространство страны закрыто до 14.00 (13.30 мск) четверга 26 июня"
– Mehr
Отметим, что Росавиация вчера опубликовала рекомендации для авиакомпаний воздержаться от полетов в Израиль и Иран на фоне сложной ситуации в регионе.