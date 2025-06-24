Вестник Кавказа

Иран оставил воздушное пространство закрытым

Иран оставил воздушное пространство закрытым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран продлил ограничения на полеты над территорией страны.

Власти Ирана продлили режим закрытого воздушного пространства. Ограничения на полеты будут действовать еще минимум сутки, передают СМИ Исламской Республики. 

"В связи с последними событиями и исходя из соображений обеспечения безопасности пассажиров и полетов… объявляем, что воздушное пространство страны закрыто до 14.00 (13.30 мск) четверга 26 июня"

– Mehr 

Отметим, что Росавиация вчера опубликовала рекомендации для авиакомпаний воздержаться от полетов в Израиль и Иран на фоне сложной ситуации в регионе.

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