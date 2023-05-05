Опубликовано: 15:32, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранские военные предприятия приступили к созданию авианосца нового поколения, который сможет вместить в себя не только самолеты, но и ракетные катера.

Предприятия военно-промышленного комплекса Ирана трудятся над строительством авианосца нового поколения, сообщил командующий ВМС КСИР Исламской Республики Алиреза Тангсири

По его словам, аналогов строящемуся авианосцу в мире не будет, он сможет вместить в себя не только самолеты, но также ракетные катера.

Тангсири напомнил, что Иран обладает богатым опытом в судостроении, в частности, кораблей "Шахид Рудаки" и "Шахид Махдави". Он отметил, что строительство второго судна является для Ирана большим успехом.

Командующий ВМС КСИР подчеркнул, что в настоящее время иранские военные предприятия работают над созданием кораблей нового поколения. Кроме того, добавил Тангсири, сейчас идет модернизация существующих.

Стоит добавить, что боевой крейсер "Шахид Махдави" располагает боевыми катерами класса "Ашура" и "Тарек". Он поступил на вооружение в марте 2023 года.