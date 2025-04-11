Иран не будет останавливать свою ядерную программу

Иран продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на гибель ученых-ядерщиков в результате атак Израиля на исламскую республику, написал в своем аккаунте в одной из соцсетей глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Наши молодые ученые и специалисты продолжат с надеждой и силой идти по наполненному гордостью пути продвижения ядерной программы наших погибших ученых-ядерщиков"
- Мохаммад Эслами
Напомним, ранее мы писали о том, что с аналогичным заявлением о том, что обогащение урана в Иране будет продолжено независимо от того, будет ли заключена новая сделка по ядерной программе или нет, сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.
Аракчи отметил, что заявления американской стороны в публичном пространстве и в частных дискуссиях разнятся, что вызывает искреннее разочарование Тегерана.