Иран не будет останавливать свою ядерную программу

Несмотря на израильские атаки и гибель своих ведущих ученых-ядерщиков, Иран продолжит работу над своей ядерной программой, сообщил сегодня глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

Иран продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на гибель ученых-ядерщиков в результате атак Израиля на исламскую республику, написал в своем аккаунте в одной из соцсетей глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Наши молодые ученые и специалисты продолжат с надеждой и силой идти по наполненному гордостью пути продвижения ядерной программы наших погибших ученых-ядерщиков"

- Мохаммад Эслами

Напомним, ранее мы писали о том, что с аналогичным заявлением о том, что обогащение урана в Иране будет продолжено независимо от того, будет ли заключена новая сделка по ядерной программе или нет, сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

Аракчи отметил, что заявления американской стороны в публичном пространстве и в частных дискуссиях разнятся, что вызывает искреннее разочарование Тегерана.