Опубликовано: 16:49, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Ирана сообщили, что не собираются менять своего посла в Азербайджане, такого решения в Тегеране в настоящее время нет. Там же выразили надежду на урегулирование напряженности в двусторонних отношениях.

В МИД Ирана сообщили, что не собираются менять своего посла в Азербайджане, такого решения в Тегеране в настоящее время нет. Там же выразили надежду на урегулирование напряженности в двусторонних отношениях.

Иранское руководство в настоящее время не собирается менять своего посла в Азербайджане, таких решений нет, сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Ханани.

Он отметил, что, несмотря на то, что смена послов, консулов и других дипломатических представителей сегодня для министерств иностранных дел является обычным процессом, Тегеран не принимал подобных решений в отношении своего посла в Баку.

Также он выразил надежду на то, что Иран и Азербайджан урегулируют напряженность в двусторонних отношениях через переговорные процессы.

Ранее главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили имеющиеся недовольства. Министры подчеркнули важность поддержания контактов для устранения недопониманий.