Иран нарастил нефтедобычу до 3 млн баррелей в сутки

Опубликовано: 22:22, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суточная нефтедобыча в Иране на сегодняшний день превышает 3 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил сегодня глава Миннефти Исламской Республики.

Ирану при правлении 13-го по счету правительства удалось нарастить нефтедобычу до 3 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил сегодня глава Миннефти Исламской Республики.

По словам Джавада Оуджи, с августа 2021 года, когда правительство пришло к власти, увеличился и объем добычи газа. В настоящее время суточная добыча составляет более 1 млрд кубометров, добавил глава ведомства.

Кроме того, он рассказал, что при действующем правительстве инвестиции в нефтегазовую промышленность достигли $80 млрд. При этом министр добавил, что отрасли по-прежнему необходимы инвестиции. В частности, они нужды для того, чтобы осуществить модернизацию производства, уточнил Оуджи.