Иран начал строить железную дорогу к святым местам Ирака

Опубликовано: 15:05, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ираке начались работы по созданию железной дороги, ведущей к святым местам страны. Строительство планируется выполнить в течение двух лет.

В Ираке состоялась церемония закладки первого камня в основание железной дороги, ведущей из арабской республики в соседний Иран. Об этом пишут иракские СМИ.

Согласно плану, железную дорогу построят в течение двух лет.

С иракской стороны в мероприятии участвовал премьер-министр Мухаммед ас-Судани, а с иранской – первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

"Железнодорожное сообщение через погранпереход в Шаламче станет одним из маршрутов для перевозки пассажиров, путешествующих к святым местам в [иракских] провинциях Эн-Наджаф и Кербела"

– Мухаммед ас-Судани

Со своей стороны, Мохбер подчеркнул, что уверен в том, что после завершения строительства в торговых отношениях двух стран произойдет огромный скачок.