РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран начал строить железную дорогу к святым местам Ирака

Иран начал строить железную дорогу к святым местам Ирака
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ираке начались работы по созданию железной дороги, ведущей к святым местам страны. Строительство планируется выполнить в течение двух лет.

В Ираке состоялась церемония закладки первого камня в основание железной дороги, ведущей из арабской республики в соседний Иран. Об этом пишут иракские СМИ.

Согласно плану, железную дорогу построят в течение двух лет.

С иракской стороны в мероприятии участвовал премьер-министр Мухаммед ас-Судани, а с иранской – первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

"Железнодорожное сообщение через погранпереход в Шаламче станет одним из маршрутов для перевозки пассажиров, путешествующих к святым местам в [иракских] провинциях Эн-Наджаф и Кербела"

– Мухаммед ас-Судани

Со своей стороны, Мохбер подчеркнул, что уверен в том, что после завершения строительства в торговых отношениях двух стран произойдет огромный скачок.

Ирак просит США решить вопрос газовой задолженности перед Ираном

Ирак просит США решить вопрос газовой задолженности перед Ираном

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version