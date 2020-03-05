Иран может выйти из ДНЯО

Иран может рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил официальный представитель парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике ИРИ Ибрагим Резаи, передает агентство Tasnim.
Ранее советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята антииранская резолюция, в ней исламскую республику обвиняют в якобы нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия. По словам Резаи, если антииранская тенденция в действиях МАГАТЭ сохранится, в Тегеране задумаются над выходом из ДНЯО.
"Сохраняя за собой право на технический и не (только - ред.) технический ответ, в случае сохранения этой (антииранской - ред.) тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит... в меджлисе возможность выхода из ДНЯО"
– Ибрагим Резаи
Сегодня в Иране также объявили о том, что вскоре в стране будет запущено еще одно предприятие по обогащению урана.