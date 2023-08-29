Иран и Саудовская Аравия приняли рекордное число туристов из России

Опубликовано: 10:12, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турпоток из России рекордно вырос этим летом в Египет, Иран и Саудовскую Аравию. При этом на Мальдивах отдохнуло меньше россиян, чем прошлым летом.

Этим летом российские туристы активно путешествовали в страны Ближнего Востока и Африки, следует из исследования компании "Мегафон".

"Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы"

– исследование

В жарких ОАЭ летом побывало на 37% больше россиян, чем летом 2022 года.

Египет вернулся в топ-5 летних зарубежных направлений, прибавив 176% турпотока. Тунис за сезон увеличил поток туристов из России в 3,5 раза.

В несколько раз больше россиян побывали на Кубе и в Венесуэле, на 30-40% вырос спрос на поездки в такие страны Европы, как Италия, Испания, Германия.

Сократился интерес россиян к островным Мальдивам и Доминикане, они потеряли 8-15% туристов из России этим летом, передает РИА Новости.