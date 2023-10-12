Иран готов стать хабом для экспорта российского зерна

Иран готов предложить России свою территорию для экспорта российского зерна в третьи страны, поведал заместитель министра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.
"Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера"
- Сейед Али Роухани
Москва пока не рассматривала такую возможность, однако Иран сам работает в этом ключе слишком медленно, признал замминистра, пишет РИА Новости.
В то же время иранский экономист отметил, что такой маршрут на сегодняшний день самый безопасный и альтернативный для экспорта, что может стать основой долгосрочного партнерства и стратегии.