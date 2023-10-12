Иран готов стать хабом для экспорта российского зерна

Опубликовано: 9:55, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран предложил России транспортные коридоры для экспорта зерна: иранский маршрут сейчас – самый безопасный для транзита, к тому же это шаг к долгосрочному партнерству двух стран, рассказал иранский экономист.

Иран готов предложить России свою территорию для экспорта российского зерна в третьи страны, поведал заместитель министра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.

"Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера"

- Сейед Али Роухани

Москва пока не рассматривала такую возможность, однако Иран сам работает в этом ключе слишком медленно, признал замминистра, пишет РИА Новости.

В то же время иранский экономист отметил, что такой маршрут на сегодняшний день самый безопасный и альтернативный для экспорта, что может стать основой долгосрочного партнерства и стратегии.