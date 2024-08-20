Инвесторы стали охотнее вкладывать средства в промышленность Кубани

В промышленном секторе Кубани отмечается серьезный всплеск инвестиций - за 9 месяцев он выросли в 1,7 раза, почти до 50 миллиардов рублей, наибольшие инвестиции направляются в создание промпарков.

Инвестиции в промышленный сектор Краснодарского края в январе-сентябре 2024 года выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Показатели девяти месяцев этого года по объему капиталовложений в промышленную сферу уже превысили данные всего 2023 года, тогда показатель равнялся 46 млрд рублей. За три квартала 2024 года вложено свыше 46,6 млрд рублей - почти в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший приток инвестиций - в химическую промышленность, производство строительных материалов, металлургию, выпуск машин и оборудования"

- вице-губернатор края Александр Руппель

Огромное значение имеет и государственная поддержка инвестиционных проектов – так, на бюджетные средства на территории промышленного парка "Краснодар" заработала фабрика композитных материалов, в Северском районе завод "Райс Аш Ти" начал производить из рисовой лузги диоксид кремния, а МХК "Еврохим" реконструировала цех по выпуску серной кислоты.

Сейчас в крае реализуется свыше 30 промышленных инвестпроектов на общую сумму 108 млрд рублей: наибольший приток инвестиций получают проекты индустриальных и промышленно-технических парков, добавил Руппель.