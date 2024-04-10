Интернат для престарелых строится во Владикавказе

В Северной Осетии приступили к строительству современного дома для престарелых. Учреждение на 200 постояльцев откроется во Владикавказе в 2026 году.

Во Владикавказе через пару лет начнет работать дом-интернат для престарелых и инвалидов, сейчас ведется строительство объекта.

"Начали строительство нового дома-интерната для престарелых и инвалидов. Социальное учреждение рассчитано на 200 мест, в нем будут созданы условия, в том числе для семейного проживания"

– глава региона Сергей Меняйло

Объект расположится в районе Водной станции в столице Северной Осетии и будет обеспечен инфраструктурой для комфортного пребывания.

Для постояльцев построят оранжерею, проложат прогулочные дорожки, установят беседки. На территории также разместятся минимаркет, кинозал, библиотека, спортзал, компьютерный зал. Проживать в доме-интернате можно будет в номерах различной вместимости: на одно, двух или трех человек. Также в распоряжении постояльцев будут прачечные и мини-кухни, а на каждом этаже будет открыт зимний сад.

Ожидается, что соцобъект сможет принять первых постояльцев в 2026 году.