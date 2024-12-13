Иностранцы купили более 400 объектов недвижимости в Азербайджане

Недвижимость в Азербайджане продолжает пользоваться спросом среди иностранцев. Чаще всего квартиры в Азербайджане приобретают граждане России, Турции, Грузии.

В прошлом году 411 сделок по недвижимости было оформлено в Азербайджане с иностранными гражданами, следует из данных Госслужбы по имущественным вопросам Азербайджана.

Иностранцы приобрели 214 квартир и 197 частных жилых домов.

Больше всего сделок пришлось на граждан РФ, Турции, Грузии, Украины и Казахстана.

Обычно иностранцы выбирают жилье в центре Баку или в прибрежных районах. Владельцы недвижимости имеют право на ВНЖ, а через пять лет могут подать документы на гражданство АР.

Отмечается, что в 2024 году спрос на недвижимость в Азербайджане упал по сравнению с 2023 годом.