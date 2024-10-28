Иномарка сбила пятилетнего ребенка в Дагестане

В Хасавюрте автомобиль пятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу с переломом ребра. Собран материал для принятия решения.

В дагестанском Хасавюрте "Мерседес" наехал на пятилетнего ребенка, который переходил дорогу вместе с матерью, пишет пресс-служба республиканского МВД.

Как заявили в ведомстве, 36-летний водитель сбил мальчика при повороте направо на 732-м км трассы "Кавказ".

Стоит отметить, что ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Он был доставлен в больницу с переломом бедра.

В министерстве подчеркнули, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.