Вестник Кавказа

Иномарка сбила пятилетнего ребенка в Дагестане

Иномарка сбила пятилетнего ребенка в Дагестане
© Фото: пресс-служба МВД Дагестана
В Хасавюрте автомобиль пятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу с переломом ребра. Собран материал для принятия решения.

В дагестанском Хасавюрте "Мерседес" наехал на пятилетнего ребенка, который переходил дорогу вместе с матерью, пишет пресс-служба республиканского МВД.

Как заявили в ведомстве, 36-летний водитель сбил мальчика при повороте направо на 732-м км трассы "Кавказ".

Стоит отметить, что ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Он был доставлен в больницу с переломом бедра.

В министерстве подчеркнули, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

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