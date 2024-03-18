В Ингушетии снабжают водой предгорные села  

В Ингушетии продолжается реализация программы, в соответствии с которой водой снабжаются отдаленные и предгорные села. Так, недавно для этих целей было простроено 16,5 км водопровода.

Власти Ингушетии продолжают активное развитие инфраструктуры региона, обеспечивая жителей комфортными условиями проживания. Одним из крупных проектов стало строительство более 16,5 км водопровода в семи отдаленных и предгорных селах региона. Этот шаг позволил обеспечить водой более 50 тыс человек, улучшив качество и доступность водоснабжения для местных жителей.

«Произведены работы по реконструкции системы водоснабжения в отдаленных и предгорных населенных пунктах Аршты, Алхасты, Мужичи, Алкун, Нестеровское, Берд-Юрт и Троицкое протяженностью более 16,6 км. Кроме того, в Сунженском районе были заменены 13 глубинных насосов. В селах Ассинского ущелья водоснабжение проводится за счет родников, в других муниципальных образованиях питьевая вода добывается из артезианских скважин»

– пресс-служба главы региона.

Строительство водопровода в отдаленных селах Ингушетии имеет множество преимуществ. Во-первых, это повышение качества жизни жителей, которые ранее испытывали проблемы с постоянным доступом к чистой воде. Теперь им не нужно будет тратить много времени и усилий на поиск и транспортировку воды из других источников.

Экологическая значимость проекта

По данным властей республики, новый водопровод способствует улучшению экологической ситуации в регионе. Благодаря возможности получения воды прямо из собственного водопровода жители сел смогут сократить использование пластиковых бутылок и емкостей, что положительно скажется на экологии и уменьшит количество пластиковых отходов.

Социальное значение проекта

Также в пресс-службе подчеркнули, что данный проект имеет огромное социальное значение для местного населения. Обеспечение постоянного водоснабжения в отдаленных селах способствует улучшению здоровья жителей, обеспечивает возможность соблюдать гигиенические нормы и условия проживания.