В Ингушетии снабжают водой предгорные села  

Власти Ингушетии продолжают активное развитие инфраструктуры региона, обеспечивая жителей комфортными условиями проживания. Одним из крупных проектов стало строительство более 16,5 км водопровода в семи отдаленных и предгорных селах региона. Этот шаг позволил обеспечить водой более 50 тыс человек, улучшив качество и доступность водоснабжения для местных жителей.
«Произведены работы по реконструкции системы водоснабжения в отдаленных и предгорных населенных пунктах Аршты, Алхасты, Мужичи, Алкун, Нестеровское, Берд-Юрт и Троицкое протяженностью более 16,6 км. Кроме того, в Сунженском районе были заменены 13 глубинных насосов. В селах Ассинского ущелья водоснабжение проводится за счет родников, в других муниципальных образованиях питьевая вода добывается из артезианских скважин»
– пресс-служба главы региона.
Строительство водопровода в отдаленных селах Ингушетии имеет множество преимуществ. Во-первых, это повышение качества жизни жителей, которые ранее испытывали проблемы с постоянным доступом к чистой воде. Теперь им не нужно будет тратить много времени и усилий на поиск и транспортировку воды из других источников.
Экологическая значимость проекта
По данным властей республики, новый водопровод способствует улучшению экологической ситуации в регионе. Благодаря возможности получения воды прямо из собственного водопровода жители сел смогут сократить использование пластиковых бутылок и емкостей, что положительно скажется на экологии и уменьшит количество пластиковых отходов.
Социальное значение проекта
Также в пресс-службе подчеркнули, что данный проект имеет огромное социальное значение для местного населения. Обеспечение постоянного водоснабжения в отдаленных селах способствует улучшению здоровья жителей, обеспечивает возможность соблюдать гигиенические нормы и условия проживания.