В Карачаево-Черкесии продолжается газификация

Более тысячи домов будут подключены к газу в КЧР. До конца 2024 года планируется подключить к газоснабжению целых 1,1 тыс домовладений.

В Карачаево-Черкесии ведется активная работа по программе социальной догазификации, направленной на обеспечение жителей региона доступом к газу. До конца текущего года планируется подключить к газоснабжению целых 1,1 тысячи домов, что значительно повысит комфорт и качество жизни местных жителей.

Заявки и реализация

С момента начала программы жители Карачаево-Черкесии проявили живой интерес к догазификации, подав более 5 тысяч заявок на подключение к газу. Из них уже заключены договора и завершены строительно-монтажные работы по подключению к газоснабжению почти 4 655 домов. Это говорит о высокой активности и готовности жителей к улучшению условий проживания.

«Так, в 2024 году в Карачаево-Черкесии планируется строительство газопроводов-вводов к 1 132 домовладениям»

– пресс-службе главы и правительства региона

Далее отмечается, что газификация домов позволяет обеспечить постоянный и надежный источник тепла, горячей воды и возможность готовить пищу на газовой плите. Это существенно повышает уровень комфорта и безопасности в жилище, особенно в условиях сурового климата Карачаево-Черкесии.

Важность программы

Также в пресс-службе подчеркнули, что программа догазификации имеет огромное значение для региона, поскольку обеспечивает жителей не только комфортными условиями, но и способствует развитию инфраструктуры, повышению качества жизни и привлечению инвестиций. Кроме того, использование газа как энергоносителя более экологично и экономически выгодно.