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Ингушетия обновит автобусный парк на 300 млн рублей

Водитель автобуса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ингушетия закупит почти 80 автобусов для обновления своего парка автобусов. На реализацию этой цели республика получила 300 млн рублей.

Ингушетия получила из федерального центра 300 млн рублей, предназначенные для обновления автобусного парка. Об этом информирует пресс-служба главы региона.

"Недавно подавали заявку для получения специального казначейского кредита в "Фонд развития территорий" для приобретения 78 единиц транспорта для нужд ГУП "Ингушавтотранс". Нам эту заявку удовлетворили и выделили 300 млн рублей"

– Махмуд-Али Калиматов

Он подчеркнул, что транспортные средства поступят в республику до конца 2023 года.

Глава Ингушетии также поблагодарил руководство страны за оказываемую помощь.

"Своих денег в бюджете на обновление автопарка у республики нет, выручают федеральные власти, которые очень внимательно и с пониманием относятся к нашим нуждам"

– руководитель региона

 

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