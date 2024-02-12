Ингушетия, Дагестан и Чечня – аутсайдеры по доступности бензина в России

Регионы СКФО оказались в нижней части рейтинга по доступности бензина. Антилидером на Кавказе и в России стала Ингушетия, первую строчку в округе занял Ставропольский край.

Северо-Кавказские регионы разместились на последних строчках в рейтинге по доступности бензина, который был составлен аналитиками РИА Новости.

Хуже всего дела обстоят в Ингушетии, где на среднюю зарплату в январе этого года можно было приобрести 598 литров 92-го бензина. Регион находится на последнем 85-м месте в списке.

В тройку аутсайдеров вошли Дагестан (647 литра) и Чечня (660 литров). Пятерку замкнули Кабардино-Балкария (666 литров) и Карачаево-Черкесия (668 литров).

Чуть лучше обстоят дела в Северной Осетии – 693 литра можно было купить на среднюю зарплату в январе в этой республике (79-е место в рейтинге). Лидером по Северному Кавказу стал Ставропольский край (776 литров – 72-е место).

На вершине рейтинга расположились Чукотский автономный округ (2 160 литров), Москва (2 278 литров) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2 589 литров).

Стоит добавить, что расчет производился по официальным данным Росстата.