Ильхам Алиев: закрытие темы конфликта в Карабахе – большое счастье

Опубликовано: 13:53, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта и назвал это большим счастьем. Он также рассказал о первом этапе реализации «Великого возвращения».

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Физулинского района сообщил о закрытии темы карабахского конфликта.

"Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. Это большое счастье"

- Ильхам Алиев

Он отметил, что до конца первого этапа реализации программы «Великое возвращение» в Физулинском районе будут проживать 22 тыс человек, а в Карабахском экономическом районе и Восточном Зангезуре – 140 тыс человек. Алиев назвал это минимальным показателем.