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Ильхам Алиев: закрытие темы конфликта в Карабахе – большое счастье

Ильхам Алиев: закрытие темы конфликта в Карабахе – большое счастье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев заявил, что тема карабахского конфликта окончательно закрыта и назвал это большим счастьем. Он также рассказал о первом этапе реализации «Великого возвращения».

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Физулинского района сообщил о закрытии темы карабахского конфликта.

"Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. Это большое счастье"

- Ильхам Алиев

Он отметил, что до конца первого этапа реализации программы «Великое возвращение» в Физулинском районе будут проживать 22 тыс человек, а в Карабахском экономическом районе и Восточном Зангезуре – 140 тыс человек. Алиев назвал это минимальным показателем.

 

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