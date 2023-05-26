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Ильхам Алиев поздравил Грузию с Днем независимости

Ильхам Алиев поздравил Грузию с Днем независимости
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили и грузинский народ с Днем независимости, пожелав мира и процветания. Он отметил, что взаимная поддержка и доверие определяют союзничество двух стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму грузинской коллеге Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости Грузии.

В тексте Алиев отметил, что сегодня партнерство и союзничество Азербайджана и Грузии определяют взаимная поддержка, доверие, сотрудничество и реализация масштабных региональных проектов.

"Сегодня есть хорошие возможности для развития и обогащения нашего взаимовыгодного сотрудничества, которое послужит процветанию наших стран и процветанию нашего региона, поднятию нашего партнерства на более высокий уровень"

- Ильхам Алиев

Президент Азербайджана выразил уверенность, что совместные усилия Баку и Тбилиси позволят добиться укрепления партнерства и расширения взаимодействия. В заключение он пожелал народу Грузии мира и процветания.

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