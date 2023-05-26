Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму грузинской коллеге Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости Грузии.
В тексте Алиев отметил, что сегодня партнерство и союзничество Азербайджана и Грузии определяют взаимная поддержка, доверие, сотрудничество и реализация масштабных региональных проектов.
"Сегодня есть хорошие возможности для развития и обогащения нашего взаимовыгодного сотрудничества, которое послужит процветанию наших стран и процветанию нашего региона, поднятию нашего партнерства на более высокий уровень"
- Ильхам Алиев
Президент Азербайджана выразил уверенность, что совместные усилия Баку и Тбилиси позволят добиться укрепления партнерства и расширения взаимодействия. В заключение он пожелал народу Грузии мира и процветания.