Ильхам Алиев: Азербайджан не жалеет сил ради справедливого и устойчивого мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее", в своем послании он расставил акценты в борьбе с глобальным потеплением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-го Заседания высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее", организованного Международным центром Низами Гянджеви в Баку.

В документе глава государства поприветствовал участников 29-го Заседания высокого уровня, отметив, что Международный центр Низами Гянджеви в своей работе руководствуется философскими мыслями, прогрессивными идеями гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, общечеловеческими ценностями и принципами, и за небольшой промежуток времени он стал одним из ведущих международных институтов в мире. Инициативы центра и предложенные им новые подходы к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня получают одобрение и высоко оцениваются во всем мире.

"Борьба с изменением климата уже длительное время находится в ряду наиболее важных и приоритетных вопросов глобальной повестки дня. Климатический кризис и его последствия, являющиеся общей проблемой человечества, препятствуя устойчивому развитию и благосостоянию стран, также существенно влияют на повседневную жизнь и образ жизни простых людей"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер напомнил, что в конце минувшего 2023 года единогласным решением государств мира Азербайджанская Республика была удостоена чести принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и страна тщательно готовится к этому событию, не жалея сил для укрепления солидарности во имя зеленого, справедливого, инклюзивного и устойчивого мира, достижения положительных результатов для будущего нашей планеты.

"Наша страна в рамках сотрудничества с другими государствами постарается найти разумные решения в борьбе с беспокоящими человечество изменениями климата. В то же время мы открыты для взаимодействия с желающими внести вклад неправительственными организациями и мозговыми центрами. С этой точки зрения я высоко оцениваю стремление уважаемых членов и партнеров Центра оказать поддержку, поделившись с нами своим богатым опытом и знаниями в рамках этого трехдневного мероприятия в Баку и освобожденном от оккупации городе Зангилан, посвященном подготовке к COP29"

- Ильхам Алиев

Весь мир делает важные шаги по предотвращению глобального потепления, однако перед людьми все еще стоят новые вызовы и угрозы, которые с каждым днем становятся все серьезнее. Времени, на то, чтобы мобилизовать усилия международного сообщества для принятия совместных срочных мер и неотложных шагов с целью сохранения глобального потепления на уровне 1,5 C°, становится все меньше, отметил президент Азербайджана.

"На COP29, которая будет организована в Баку, пройдут переговоры по согласованию новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года. Согласование новой коллективной количественной цели с целью удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, является главной задачей, стоящей перед всеми нами, инвестицией в наше общее будущее, нашей коллективной ответственностью перед нынешним и будущими поколениями. Азербайджан примет все необходимые меры для продвижения этих переговоров в условиях прозрачности и инклюзивности, ускорения выполнения взятых ранее обязательств и обещаний"

- Ильхам Алиев

Одним из приоритетных вопросов в повестке дня председательства Азербайджана на COP29 станет решение проблем, с которыми сталкиваются малые островные развивающиеся государства, которые больше других подвержены негативным последствиям изменения климата, отметил глава государства.

"Азербайджан, взявший на себя председательство на этом престижном мероприятии, наладив искренний и нацеленный на результат диалог со всеми сторонами, сделает все возможное для продвижения процесса COP, обеспечения эффективной климатической деятельности и достижения COP29 успешных результатов. Верю, что в предстоящие дни члены Международного центра Низами Гянджеви, проведя дискуссии по таким темам, как митигация и адаптация, финансирование, изменение климата и его влияние на биоразнообразие, водную и продовольственную безопасность, текущее состояние продовольственного и сельскохозяйственного сектора, роль науки, технологий и инноваций, в рамках подготовки к COP29 внесут вклад в продвижение повестки дня климатической деятельности и принятие жизненно важных для нашей планеты решений"

- Ильхам Алиев

Президент Азербайджана передал участникам форума свои наилучшие пожелания и пожелал им успехов работе 29-го Заседания высокого уровня.