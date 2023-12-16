Вестник Кавказа

Игристое к празднику - Краснодарский край выпустил 83 млн бутылок

Игристое к празднику - Краснодарский край выпустил 83 млн бутылок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани 12 виноделен за год выпустили 83 млн бутылок игристого. Россияне могут выбрать для Нового года отечественный напиток из широкого ассортимента, заметил Кондратьев.

Свыше 80 млн бутылок игристого вина произвели в Краснодарском крае в этом году.

«С начала года в крае уже произвели около 83 миллионов бутылок игристых вин. <…> Сухой брют и полусладкое, розовое и белое, экспериментальные петнаты или выполненные классическим методом вторичного брожения в бутылке - самый широкий спектр предлагают наши виноделы»

– губернатор края Вениамин Кондратьев

Он напомнил, что старейшим производителем шампанских вин в регионе является Абрау-Дюрсо. В настоящее время игристое выпускают 12 виноделен Краснодарского края.

При этом Кубань - главный российский регион по производству праздничного напитка, отметил Кондратьев.

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