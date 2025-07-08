Вестник Кавказа

"Иберия 1999" не смогла пробиться в Лигу чемпионов

футбольный клуб “Иберия 1999“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Иберия 1999“
Футбольный клуб "Иберия 1999" потерпел разгромное поражение от "Мальме" в ответной встрече 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В следующий раунд вышла шведская команда.

В Мальме только что завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между одноименным клубом и "Иберией 1999".

Счет на 55-й минуте открыл нападающий "Мальме" Таха Али. На 60-й минуте защитник Понтус Янссон удвоил преимущество шведской команды. А на 89-й минуте Таха Али оформил дубль, сделав в счет крупным. На 93-й минуте Амиран Дзагания забил единственный мяч гостей в этой встрече, установив тем самым окончательный результат – 3:1 в пользу "Мальме".

Отметим, что на 62-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления нападающего Гизо Мамагеишвили.

В первом матче победу также одержал "Мальме" (3:1). Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла шведская команда.

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