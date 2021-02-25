"Хроники Нарнии" зазвучали на языках народов Карачаево-Черкесии

Впервые культовая картина "Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф" получила озвучку сразу на четырех родных языках народов Карачаево-Черкесии - усилиями студентов и преподавателей КЧГУ им. У. Д. Алиева.

В Карачаево-Черкесии реализован уникальный проект - популярное фэнтези "Хроники Нарнии" теперь можно услышать на родных языках местных народов. Перевод и озвучивание фильма выполнены на абазинском, карачаево-балкарском, кабардино-черкесском и ногайском языках.

Работу над дубляжом провели специалисты Центра развития языков народов КЧР при Карачаево-Черкесском госуниверситете имени У. Д. Алиева и студия дубляжа "Ана Тил", созданная при содействии университета. Руководитель студии Мурат Токов подчеркнул, что цель проекта - сохранение культурно-языкового наследия и повышение его значимости среди молодежи.

Это не первый опыт республики в области локализации мультимедийного контента. Еще в 2022 году была создана студия озвучки, где появились первые мультфильмы, адаптированные на абазинском языке. В дальнейшем планируется продолжить дубляж других частей "Хроник Нарнии" и добавить новые языки, в том числе осетинский.

Проект стал возможен благодаря поддержке госпрограммы "Росмолодежь.Гранты", в рамках которой с 2024 года в регионе проводятся занятия по сценической речи, актерскому искусству и дубляжу.

В кастинге участвовали молодые жители КЧР, лучшие из которых были приглашены к участию в работе над озвучкой. Реализация проекта демонстрирует растущий интерес молодежи к сохранению языкового многообразия и укреплению национальной идентичности.