Хикмет Гаджиев: Баку готов к сотрудничеству с Пекином по вопросам СОР29

Помощник президента Азербайджанской Республики заявил, что страна готова обсуждать вопросы проведения конференции СОР29 с китайской стороной. Для Баку важно узнать позицию Пекина в этом направлении.

Азербайджан готов развивать диалог с Китаем по вопросам СОР29. Такое заявление сделал помощник главы АР Хикмет Гаджиев в процессе интервью китайскому изданию Global Times.

Он подчеркнул, что республике важно знать позицию Китая в этих вопросах.

"Азербайджан открыт для диалога и взаимодействия со всеми сторонами по фундаментальным вопросам COP29. Китай является одной из ведущих стран мира. Поэтому проведение первоначальных консультаций и обсуждений для понимания позиции Китая в переговорном процессе имеет для нас решающее значение"

– Хикмет Гаджиев

Он отметил, что Азербайджан ценит тот прогресс, которого китайская сторона достигла за короткое время в области "зеленого" перехода. В этой отрасли КНР считается лидером.

Гаджиев заявил, что Баку с нетерпением ждет процесса совместной работы.

"Основываясь на китайской концепции Глобальной инициативы в области развития и обмене технологиями и достижениями с развивающимися странами, мы с нетерпением ожидаем совместной работы для обеспечения того, чтобы голос Глобального Юга был услышан и понят в рамках основного процесса. Это начальные области, в которых мы хотим сотрудничать с нашими китайскими партнерами, а также с другими партнерами"

- Хикмет Гаджиев

Также Гаджиев добавил, что проведение СОР29 в Азербайджане является не только вызовом, но и возможностью для развития. Таким образом, проведение конференция в Баку – это признание и доверие со стороны мирового сообщества.