Вестник Кавказа

"Хезболла" ударила по военной базе в Израиле

"Хезболла" ударила по военной базе в Израиле
© Фото: IRNA
Военная база на севере Израиля была атакована сегодня со стороны Ливана. Ракетный удар нанесли бойцы движения "Хезболла".

Движение "Хезболла", действующее в Ливане, в рамках ракетных обстрелов Израиля сегодня ударило по военной базе.

"В четверг, 3 октября 2024 года, в 16.40 бойцы Исламского сопротивления (Хезболла) обстреляли с применением ракетного залпа военно-промышленную базу Сахнин в Акрском заливе"

– заявление шиитского движения

По оценкам израильской армии, с начала дня "Хезболла" с территории Ливана выпустило по Израилю свыше 120 ракет.

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