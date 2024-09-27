"Хезболла" ударила по военной базе в Израиле

Военная база на севере Израиля была атакована сегодня со стороны Ливана. Ракетный удар нанесли бойцы движения "Хезболла".
Движение "Хезболла", действующее в Ливане, в рамках ракетных обстрелов Израиля сегодня ударило по военной базе.
"В четверг, 3 октября 2024 года, в 16.40 бойцы Исламского сопротивления (Хезболла) обстреляли с применением ракетного залпа военно-промышленную базу Сахнин в Акрском заливе"
– заявление шиитского движения
По оценкам израильской армии, с начала дня "Хезболла" с территории Ливана выпустило по Израилю свыше 120 ракет.