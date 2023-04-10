Харибский перевал открыли после снегопада

Опубликовано: 12:12, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Харибский перевал открыли для транспорта после прошедшего снегопада. В настоящее время движение по дороге доступно в полном объеме.

В Дагестане вновь доступен для движения транспорта Харибский перевал, сообщает администрация Гумбетовского района республики.

Там уточнили, что расчистили от снега участок дороги республиканского значения, соединяющей Хасавюрт и Тлох.

Ранее движение через перевал запретили на фоне сильного снегопада. Автомобилистов призывали выбирать альтернативные дорожные маршруты.