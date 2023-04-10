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Харибский перевал открыли после снегопада

Харибский перевал открыли после снегопада
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Харибский перевал открыли для транспорта после прошедшего снегопада. В настоящее время движение по дороге доступно в полном объеме.

В Дагестане вновь доступен для движения транспорта Харибский перевал, сообщает администрация Гумбетовского района республики.

Там уточнили, что расчистили от снега участок дороги республиканского значения, соединяющей Хасавюрт и Тлох.

Ранее движение через перевал запретили на фоне сильного снегопада. Автомобилистов призывали выбирать альтернативные дорожные маршруты.

Участок Военно-Грузинской дороги доступен для движения после расчистки снега

Участок Военно-Грузинской дороги доступен для движения после расчистки снега

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