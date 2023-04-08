Буря закрыла Харибский перевал в Дагестане

Переезд через Харибский перевал был закрыт из-за сильного снегопада. Водителям следует альтернативные маршруты.
В пресс-службе администрации Гумбетовского района Дагестана проинформировали о закрытии автодороги Хасавюрт - Тлох (Харибский перевал). Здесь бушует снежная буря.
«Транспортное сообщение по высокогорному Харибскому перевалу временно приостановлено в связи с очередной снежной бурей. Трасса республиканского значения Хасавюрт - Тлох на данном участке временно закрыта»
– приводит слова собеседника ТАСС.
Далее в пресс-службе отметили, что на расчистку дорожного полотна направляется дежурная техника.
Водителям рекомендовано выбрать альтернативные дорожные маршруты.