Буря закрыла Харибский перевал в Дагестане

Опубликовано: 20:44, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Переезд через Харибский перевал был закрыт из-за сильного снегопада. Водителям следует альтернативные маршруты.

В пресс-службе администрации Гумбетовского района Дагестана проинформировали о закрытии автодороги Хасавюрт - Тлох (Харибский перевал). Здесь бушует снежная буря.

«Транспортное сообщение по высокогорному Харибскому перевалу временно приостановлено в связи с очередной снежной бурей. Трасса республиканского значения Хасавюрт - Тлох на данном участке временно закрыта»

– приводит слова собеседника ТАСС.

Далее в пресс-службе отметили, что на расчистку дорожного полотна направляется дежурная техника.

Водителям рекомендовано выбрать альтернативные дорожные маршруты.