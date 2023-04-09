Участок Военно-Грузинской дороги доступен для движения после расчистки снега

Опубликовано: 13:58, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участок дороги Гудаури – Коби вновь доступен для легковых автомобилей. Большегрузам пользоваться им пока что запрещено.

Участок автотрассы Гудаури – Коби, являющийся частью Военно-Грузинской дороги, вновь доступен для движения, информирует департамент автомобильных дорог Грузии.

Там добавили, что данный участок открыли после того, как его удалось расчистить от снега. В то же время в департаменте отметили, что пользоваться дорогой пока могут исключительно легковые автомобили. Уточняется, что делать им это необходимо только через лавинозащитные тоннели и без остановок.

Напомним, движение на дороге Гудаури и Коби было временно остановлено из-за непогоды.