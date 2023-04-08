Опубликовано: 10:28, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии сообщили о временном прекращении движения по Военно-Грузинской дороге для всех автомобилей по причине ухудшения погодных условий в Грузии.

МЧС Северной Осетии заявило о временной приостановке движения по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта, включая легковых автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, причиной прекращения движения всех машин стали неблагоприятные условия на территории Грузии и отсутствие у погранполицейских возможностей обеспечить безопасность на дорогах.

Движение легковых и грузовых автомобилей приостановлено на участке "Владикавказ – пункт Ларс" – на выезд из России с 06:00 мск. Дорога будет открыта после особого распоряжения.

Напомним, на сегодняшний день Военно-Грузинская дорога – это единственный маршрут, который связывает Грузию и Россию на земле.