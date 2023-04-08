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Погода в Грузии закрыла Военно-Грузинскую дорогу

Погода в Грузии закрыла Военно-Грузинскую дорогу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии сообщили о временном прекращении движения по Военно-Грузинской дороге для всех автомобилей по причине ухудшения погодных условий в Грузии.

МЧС Северной Осетии заявило о временной приостановке движения по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта, включая легковых автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, причиной прекращения движения всех машин стали неблагоприятные условия на территории Грузии и отсутствие у погранполицейских возможностей обеспечить безопасность на дорогах.

Движение легковых и грузовых автомобилей приостановлено на участке "Владикавказ – пункт Ларс" – на выезд из России с 06:00 мск. Дорога будет открыта после особого распоряжения.

Напомним, на сегодняшний день Военно-Грузинская дорога – это единственный маршрут, который связывает Грузию и Россию на земле.

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