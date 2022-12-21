Ханский дворец в Крыму открывается для туристов

Одна из главных достопримечательностей Бахчисарая - Летняя беседка Ханского дворца – снова станет доступной для туристов уже 6 декабря.

Уже послезавтра, 6 декабря, в крымском Бахчисарае в музее истории и культуры крымских татар снова откроется Летняя беседка Ханского дворца – посетители смогут узнать, как отдыхал хан и его окружение, сообщает портал travelcrimea.

Экскурсия не ограничится одной беседкой – туристы смогут посмотреть ханскую канцелярию, Зал дивана, Фонтанный дворик, Золотой фонтан и Фонтан слез, сообщили в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике, передает "АиФ-Крым".

Взору гостей музея предстанет дворцовая площадь, здание гарема, Соколиная башня, Большая ханская мечеть и ханское кладбище.

Туристы смогут увидеть и быт простых крымских татар – им покажут мастерские сапожника и гончара.