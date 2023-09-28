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Ханкенди получит еще 32 тонны топлива

Ханкенди получит еще 32 тонны топлива
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Власти Азербайджана накануне отправили в Ханкенди еще один бензовоз с грузом топлива, в котором так нуждаются жители Карабахского региона Азербайджана.

Накануне в Ханкенди по дороге из Агдама через Аскеран отправился очередной бензовоз, который везет в Карабах 32 тонны бензина, предназначающихся для автопарка служб скорой медицинской помощи и противопожарной службы Карабахского экономического района Азербайджана, сообщили в Администрации президента страны.

Ранее по той же дороге в Ханкенди прибыли два тяжелых бензовоза государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, которые доставили груз бензина и дизельного топлива.

Напомним, топливо было отправлено по просьбе представителей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, которые на встрече в Евлахе заявили об особой потребности в нем для обеспечения экстренных служб.

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