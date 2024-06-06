ХАМАС принял «план Байдена»

Лидеры ХАМАС приняли план президента США по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Руководство палестинских радикалов согласно с планом по мирному урегулированию в Газе, который был разработан американскими дипломатами и предложен президентом этой страны.

"Мне вчера позвонил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук из Турции. И он мне сказал, что эта резолюция, этот проект американский, который основан на предложениях [президента США Джо] Байдена, им подходит и они с ним согласны"

– спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Также стало известно, что радикалы внесли предложение по проекту: войска Израиля должны покинуть анклав. Отметим, что власти еврейского государства требуют ликвидации верхушки палестинских радикалов.