Вестник Кавказа

ХАМАС готов к длительной борьбе

военнослужащие ЦАХАЛ
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Министр иностранных дел Ирана заявил о том, что у ХАМАС есть ресурсы для продолжения борьбы с Израилем.  Ранее с заявлением о том, что борьба с палестинским радикалами в Газе затянется, сообщали власти еврейского государства.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что палестинские экстремисты ХАМАС сообщили иранским властям о том, что у них есть ресурсы для продолжения борьбы с Израилем на несколько месяцев. Кроме того, на стороне ХАМАС выступает иранская «Хесболла». Также после вторжения палестинских радикалов на территорию Израиля, у страны ухудшились отношения с Турцией. В частности, из Анкары были отозваны израильские дипломаты.

Напомним, что ранее руководство еврейского государство выступило с заявлением о том, что

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что актуальность ликвидации всех террористов сохраняется.

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