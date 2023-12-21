ХАМАС атаковали Израиль из больницы в Хан Юнисе

В Израиле заявили о том, что с территории больницы в Хан-Юнисе были атакованы позиции Армии оборы страны. ЦАХАЛ отмечает, что использовать больницы как военные объекты – обычная практика ХАМАС.

Армия обороны Израиля заявила о том, что военными еврейского государства был зафиксирован пуск с территории района, где расположена больница «Насер».

«Террористическая организация ХАМАС систематически орудует в больницах в секторе Газа и в прилегающих районах, используя гражданское население в качестве живого щита и эксплуатируя инфраструктуру больниц»

– пресс-служба

Отметим, что в феврале израильские военные арестовали директора одной из больницы сектора Газа, который признался, что ХАМАС использует больницу как военные объекты. Более того, часть медперсонала больниц также члены ХАМАС.