Грузоперевозки по Срединному коридору выросли втрое

Грузоперевозки по Срединному коридору с начала года увеличились в три раза. Особенно выросли данные по обработке грузов и контейнеров в морских портах Грузии.

Грузоперевозки по Срединному коридору через Грузию с начала текущего года увеличились втрое, сообщает пресс-служба Минэкономразвития страны.

По данным ведомства, число перевезенных из Китая и обратно через Грузию по коридору контейнеров составило 9 849 TEU – на 173% больше прошлогодних показателей.

Помимо этого, возросло количество контейнеров, которые были перевезены по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Их число составило 9 393 TEU, что почти в 59 раз больше, чем в 2024 году.

В министерстве отметили, что особенно увеличились данные по обработке грузов и контейнеров в грузинских морских портах. Так, в Батуми и Поти объем перевалки вырос почти на 6%.