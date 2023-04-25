Опубликовано: 10:56, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясения произошли недалеко от городов Кутаиси и Лагодехи в Грузии. Магнитуды составили 3,6 и 3,2 соответственно. Жертв и разрушений не обнаружено.

Два землетрясения произошли сегодня утром в Грузии, сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга республики.

Первые подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в 05:03 по местному времени недалеко от грузинского города Лагодехи. Через несколько часов, в 11:08, сейсмологи выявили землетрясение недалеко от Кутаиси. Там магнитуда составила 3,6.

Стоит отметить, что в настоящее время информации о разрушениях и жертвах нет.