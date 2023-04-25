РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузию потрясли два землетрясения

Грузию потрясли два землетрясения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Землетрясения произошли недалеко от городов Кутаиси и Лагодехи в Грузии. Магнитуды составили 3,6 и 3,2 соответственно. Жертв и разрушений не обнаружено.

Два землетрясения произошли сегодня утром в Грузии, сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга республики.

Первые подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в 05:03 по местному времени недалеко от грузинского города Лагодехи. Через несколько часов, в 11:08, сейсмологи выявили землетрясение недалеко от Кутаиси. Там магнитуда составила 3,6.

Стоит отметить, что в настоящее время информации о разрушениях и жертвах нет.

Каспий потрясло землетрясение

Каспий потрясло землетрясение

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1110 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version