Опубликовано: 17:41, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Со следующего года гражданам Грузии позволят поехать в европейские страны при помощи предварительной авторизации. Правила безвиза с ЕС сохранятся.

С 2024 году граждане Грузии и других государств смогут оказаться в странах Евросоюза через прохождение предварительной авторизации, безвизовый въезд продолжит действовать, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Грузии.

Граждане республики смогут пройти авторизацию при помощи "Системы информации и авторизации". Там же им выдадут согласие на поездку в ту страну Европы, которую они планируют посетить.

Прохождение авторизации невозможно без предъявления паспортных данных. Гражданам Грузии, помимо паспорта, необходимо указать электронную почту, а также заполнить онлайн форму и оплатить сбор, который обойдется в 7 евро.

Необходимо отметить, что срок действия авторизации – 3 года. Также она будет действительна до истечения срока действия указанного загранпаспорта.