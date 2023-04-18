Опубликовано: 10:44, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинское харчо вошло в список лучших блюд мира по версии известного журнала TasteAtlas. Издание опубликовало рейтинг 50 самых лучших блюд, куда также вошли супы из Турции, Болгарии, Японии.

Харчо расположилось на 28 месте в рейтинге 50 самых лучших блюд мира по версии популярного кулинарного путеводителя TasteAtlas.

Как пишет журнал, харчо является грузинским супом, который готовится из говядины или курицы, грецких орехов и риса, с добавлением грузинской приправы хмели-сунели и соуса ткемали.

Путеводитель также раскрывает причины популярности блюда, перечисляя различные вариации и рецепты приготовления грузинского достояния. Журнал советует подавать харчо на стол в горячем виде, заправив его свежей зеленью.

В рейтинге путеводителя, кроме харчо, оказались турецкий крем-суп с чечевицей, рыбный суп из Норвегии, холодный суп из Болгарии таратор, японское блюдо рамэн, парагвайский бори-бори и другие.