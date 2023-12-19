Грузия вводит новые запреты на импорт машин

В Грузии вводят новые ограничения на импорт легковых автомобилей. Это связано с переходом на стандарт Евро-5. Ограничения распространяются на машины, выпущенные до 2013 года.

После перехода на стандарт Евро-5 с 1 января следующего года в Грузии появятся новые ограничения на импорт легковых автомобилей.

Переход на новый для страны стандарт говорит о запрете регистрации и импорта машин, которые не соответствуют заданному стандарту. Ограничения коснутся автомобилей, выпущенных до 2013 года.

При этом запрет не коснется тех машин, которые уже находятся в стране, а также тех транспортных средств, которые ввозятся в Грузию для транзита и реэкспорта.

Стоит добавить, что Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах машин. В Грузии стандарт установлен несколько лет назад, но только на импорт бензина и дизеля.