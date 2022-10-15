Грузия соединит Азию и Европу цифровым коридором

Грузия и Румыния обсудили развитие отношений в сфере цифровых технологий. В планах создать цифровой коридор, который свяжет азиатские и европейские страны.

Власти Республики Грузия и Румынии намерены развивать сотрудничество в сфере телекоммуникаций. В рамках встречи главы министерства экономики Грузии Левана Давиташвили и министра исследований, инноваций и цифровизации Румынии Богдана Груя-Ивана были обсуждены вопросы развития отношений в сфере информационных технологий. Стороны обменялись мнениями на этот счет и запланировали обмен опытом в этой области.

Кроме этого, был подписан меморандум о создании цифрового коридора, который свяжет Азию и Европу через Грузию и Румынию.

"Мы обсудили возможности сотрудничества между Румынией и Грузией в сфере телекоммуникаций, экосистемы и цифрового развития... Мы обсудили, как соединить Евросоюз со стороны Румынии и Азию со стороны Грузии при помощи цифрового коридора"

– Богдан Груя-Иван

В прошлом году Румыния и Грузия подписали документ о сотрудничестве, в котором обе стороны уделили большое внимание развитию цифровых коридоров через акваторию Каспийского и Черного моря.