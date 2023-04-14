Опубликовано: 10:58, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В Грузии сегодня отмечают День родного языка. 45 лет назад, в 1978 году, жители Грузинской ССР отстояли сохранение статуса грузинского языка в ходе массовых выступлений в Тбилиси.

В Грузии сегодня празднуют День родного языка, его отметят массовыми гуляниями, концертами артистов и тематическими выставками.

Ровно 45 лет назад, в 1978 году, в Тбилиси прошли массовые протесты в защиту родного языка. Жители Грузинской ССР смогли отстоять сохранение статуса языка в Конституции республики.

Сегодня грузинский язык является государственным языком в стране, а в мире на нем разговаривают свыше 4 млн человек. В современном языке имеются 17 диалектов, среди которых картлийский и кахетинский, лежащие в основе литературного языка, а также имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский.

В нынешний грузинский алфавит, появившийся примерно в V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма, входят 33 буквы. Из них, 5 букв – гласные, а 28 – согласные.

Стоит добавить, что в 2016 году ЮНЕСКО включила все виды грузинской письменности в список нематериального культурного наследия – мргловани, нусхури (церковное) и мхедрули (гражданское).