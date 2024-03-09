Грузия передала Армении разыскиваемого за покушение на убийство мужчину

Грузия выдала Армении мужчину, обвиняемого в покушении на убийство. Доставить в Ереван его помогли сотрудники армянской полиции.

Грузия удовлетворила ходатайство Генеральный прокуратуры Армении и выдала ей мужчину, разыскиваемого за покушение на убийство. Об этом сообщает армянская Генпрокуратура.

Данный гражданин обвиняется в покушении на убийство двух и более человек осенью 2019 года, а также в незаконной покупке огнестрельного оружия и незаконном пересечении армянской границы.

Доставку мужчины в Ереван обеспечили сотрудники армянской полиции, передает Armenpress.