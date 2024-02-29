Следственные органы Армении и Грузия расширят сотрудничество

Армения и Грузия нацелились на усиление работы, направленной на борьбу с транснациональной преступностью. Для этого следственные органы стран заключили меморандум о расширении обмена информацией.

Следственные органы Армении и Грузии оформили меморандум о расширении обмена информацией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного комитета Армении.

"Соглашение было подписано председателем СК Армении Аргишти Кярамяном и руководителем Специальной следственной службы Грузии Карло Кацитадзе"

– пресс-служба СК Армении

Меморандум предполагает расширение взаимодействия в вопросах переподготовки сотрудников и обмена опытом.

По словам Аргишти Кярамяна, цель подписанного документа – усиление совместной работы для борьбы с транснациональной преступностью.