Грузия отпраздновала День флага

Глава Кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили обратился к грузинскому населению по случаю Дня флага, охарактеризовав флаг как носитель национальной истории и стимул борьбы за свободу республики.

Сегодня в Грузии – День государственного флага. Республика отмечает эту дату в 12-й раз – праздник власти установили в 2012 году. Самому флагу Грузинской Республики в этом году исполняется 20 лет: он был принят четырнадцатого января 2004 года, вскоре после государственного переворота, приведшего к власти Михаила Саакашвили.

В этот день в Грузии принято вывешивать флаги на окнах и балконах как жилых домов, так и рабочих зданий.

Председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили обратился сегодня к гражданам республики по случаю праздничной даты, назвав флаг важнейшим символом суверенного грузинского государства.

"Государственный флаг является наиболее зримым воплощением грузинского духа, национальной идентичности, нашей свободы и независимости"

– Ираклий Гарибашвили

Председатель грузинского правительства заявил, что флаг является хранителем государственной истории и визуальным стимулом для граждан бороться за свободу Грузии и единство грузинского народа.

Завершая речь, Ираклий Гарибашвили пожелал населению Грузии мира и прогресса.